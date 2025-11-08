TWICEサナ、美ウエスト際立つカウガール風衣装姿 J.Y. Parkとの2ショットに「スタイルレベチ」「圧巻の美しさ」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/11/08】JYP EntertainmentのCCO・J.Y. Park（パク・ジニョン）が11月7日、自身のInstagramを更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEサナ「スタイルレベチ」美ウエスト全開コーデ
J.Y. Parkは「＃HappyHourチャレンジ公開」と11月5日にリリースした自身の新曲「HappyHour」のハッシュタグを添えてコメントし、お揃いのカウボーイハットに白シャツ、デニムパンツで揃えたサナとの2ショットを公開。サナは胸の下でシャツの裾を結び、引き締まった美しいウエストを見せている。また、J.Y. Parkは続く投稿でサナとの「Happy Hour」のダンス動画も公開している。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」「圧巻の美しさ」「スタイルレベチ」「ウエストのラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆サナ、美ウエスト際立つカウガール風姿
◆サナのカウボーイ風姿に反響
