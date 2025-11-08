すみれ、大胆胸元開きニットワンピ姿公開「セクシー」「デザイン攻めすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】モデルのすみれが11月7日、自身のInstagramを更新。胸元が丸く開いた衣装姿を公開した。
【写真】石田純一の美人娘「デザイン攻めすぎ」胸元開きワンピ姿
すみれは「Congratulations on your 55th year」と外国人向けの英字情報マガジン「Tokyo Weekender」の55周年を祝福。写真展「Life， Culture， and Creativity in Tokyo 1970-2025」でのショットや歌っている様子を公開し、胸元が大胆に丸く開いたベージュのミニニットワンピース姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「衣装とても似合ってる」「美しい」「大人の色気」「デザイン攻めすぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆すみれ、胸元開き衣装ショット公開
◆すみれの投稿に反響
