【モデルプレス＝2025/11/08】実業家でタレントの川崎希が11月7日、自身のブログを更新。次女の検診について投稿し、話題を呼んでいる。

◆川崎希、次女の検診後の姿を公開


川崎は「昨日はグーちゃんの3、4ヶ月検診と予防接種でした」と報告。「検診中は遊んでもらってると思ってそうでね、ずっと笑顔だったんだけど」「やはり注射になると泣いてしまうよね」と想定通りとなり、すやすやと眠る次女の写真を投稿している。

◆川崎希の投稿に反響


この投稿に「病院お疲れ様」「ママも赤ちゃんも頑張った」「涙出ちゃうよね」「寝顔可愛い」「天使降臨」「やっぱ泣いちゃいますよね。共感」「うちの子もです」などコメントが寄せられている。

川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）

