エブリデイスーパーカーを体現する

スバルはブランドピラーとして『アドベンチャー』と『パフォーマンス』を掲げおり、後者は『STI』がその一翼を担う。そのコンセプトがこのBEVとなる『パフォーマンスE STIコンセプト』（以下、パフォーマンスE）だ。このデザインに込めた思いを、担当デザイナーに聞いた。

パフォーマンスEの商品コンセプトは『エブリデイスーパーカー』だ。



スバル経営企画本部デザイン部担当部長/デザインディレクターの今井真一さん。 内田俊一

「スバルとして、居住性だけでなく、ゼロ次安全としての視界からくる安全、安心がまず前提にあり、そこは必ず守るためにこのシルエットやプロポーションが作られています」と語るのは、スバルのデザイン部担当部長/デザインディレクターの今井真一さんだ。

通常コンセプトカーというと、キャビンを絞るなどして格好良さをデザインの中心に置きがちだが、パフォーマンスEはBEVであることから、「空力性能なども含めたパフォーマンスそのものを引き立てることを何より重視」したとし、「そういった機能性をいかに守りながら、スバルのヘリテージをどれだけ入れられるかに注力しました」と語る。

パフォーマンスとヘリテージそれぞれ別と捉えがちだが今井さんは、「ひとつと捉えています」という。

「STIこそが我々のパフォーマンスの象徴です。その上で、スバルのSTIが培ってきたデザイン領域で、見てすぐにSTIだと分かってもらえる要素を散りばめています」

コンセプトだからと手を抜かない

例えばフロントではSTIのロゴの部分だ。これまでのスバルのSTIの車両を見ると、「フォグまわりをカバーするものがありました。これも余計な空気が当たらないように取り付けていたものです。今回はBEVですから空力はすごく大事です。そういったところで象徴的に、同じ要素をよりシンプルに現代に合わせてデザインしました」という。

また、ゴールドのホイールも同様だ。パフォーマンスEでは、「空力デバイスとして空気をホイールに入れないようにデザインしていますので、空力性能がすごく上がりました」。BEVは航続距離は大事であり、エブリデイスーパーカーのエブリデイの部分にもとても効果があるわけだ。



リアウイングの形状はダウンフォース、空気抵抗、航続距離のバランスを研究した結果となる。 内田俊一

そしてリアの大きなウイングも「皆さんが期待するところです」と今井さん。

「しかし、ダウンフォースは稼げますが、空気抵抗は大きくなり航続距離にも大きく影響します。そこで象徴としてしっかりと形は作りましたが、横渡し（左右方向）するような形状ではありません。空力チームとダウンフォースと空気抵抗、航続距離のバランスを研究した結果、翼端板といいますか、こういった形状に仕上げました」

最後に今井さんにクーペスタイルで、なぜリアにハッチゲートを備えているか聞いてみた。空力を意識するなら、セダンにしてリアを伸ばす方が効果が見込めるからだ。

「このシルエット自体が人中心の我々の考えですから、セダンタイプにするとさらに全長が伸びて、相当大きなクルマになってしまいます。空力と居住性も維持しながらなるべくコンパクトにして、使いやすさとキビキビした走りも向上させるというバランスを考えた結果、ここにたどり着いたんです」

コンセプトだからと遊び心やデザイナーのエゴを入れず、生真面目に技術的視点を突き詰めたのがこのパフォーマンスE。まさにスバルらしさを体現した1台といえよう。