8月に第5子を出産した元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）が8日に都内で、自身の著書「杉浦家、7人生活スタートです。」発売記念会見に出席。産後3カ月で公の場に初登場し、子育ての原動力を明かした。

お馴染みのツインテール、爽やかなホワイトコーデで登場。産後、体調に一時不安も「大体回復してきて元気です」と笑顔を見せた。

2007年に杉浦太陽と結婚。同年11月に第1子となる長女を出産し、その後3人の子供が誕生。今年8月に第5子となる次女を出産し、5人の子供の母となった。

子育ての原動力について「子供達が大きくなってきて、私がやらなきゃいけないことがどんどん減っていくんですけど、そんな中でもみんなが“ママ”と言ってくれる、私を頼りにしてくれるっていうことがすごい原動力になってると思います」と笑顔。家族の助けを借りながら、今後も 「バラエティ番組が大好きなので出たい。話すことも大好きなので、色んなところでイベントができたら嬉しいなと思っています」とし「プライベートでは家族でハワイに行きたい」と展望を語った。

5人の子供を持つママの日々をつづった一冊。4人の子供からのインタビューなども収録されていて、一家にとって大事なものとなった。「本当に子育ては正解って言うものがないと思います。これが正解と思わずに見ていただいて、ちょっと行き詰まった時とかに誰かのほっとできる一瞬、安心とか勇気を持ってもらえるんじゃないかなって思ってます」といい、全国のパパママに向け「今は“チーム育児”という言葉があるので、いろいろな人に頼って楽しい育児をしていただけたらうれしい」と思いを伝えた。