【素肌記念日パウダー】寝てもOK！“ラベンダーミルクティーの香り”でふわ肌に♡

2016年の誕生以来、「自分自身が心地よく、美しさも叶える」をコンセプトに愛され続けるナチュラルメイクブランド《素肌記念日》。ブランド内でNo.1*の人気を誇る「スキンケアパウダー N」から、限定の“ラベンダーミルクティーの香り”が登場しました。メイク仕上げにも、ナイトケアにも使える24時間対応パウダー。香りに包まれながら、しっとりふわ肌を手に入れましょう♡

限定の香りとデザインで、使うたび癒やしを



今回登場した「スキンケアパウダー N」限定品は、うたた寝をして夢を見るような、心ほどける“ラベンダーミルクティーの香り”。

保湿成分としてラベンダー花エキスを特別配合し、しっとりとしたやわらかな仕上がりに。

コンパクトは、一つひとつ模様が異なるマーブルデザインで、ミルクを垂らしたような優しい色合い。ふかふかのパフも付属しており、触れるたびに癒やされる使用感です。

JUDYDOLLの新作♡話題のチークリップに秋冬映えの4色が仲間入り

朝も夜もOK！つけたまま眠れるパウダー



「スキンケアパウダー N」は、朝のメイク仕上げやお直しだけでなく、夜のナイトパウダーとしても使える万能アイテム。

スキンケア後のべたつきを防ぎ、寝ている間のテカリやくすみをケア。

ブルーライトカット成分※7を配合し、日中の肌もやさしく守ります。さらに、3種のビタミン（A・C・B誘導体）配合でスキンケア効果も◎。洗顔いらずでオフできるのもうれしいポイントです。

※7 酸化チタン

毛穴もくすみもふわっとカバー、自然な美肌へ



ツヤ感パウダー※4とくすみ消しパール※5を配合し、光を取り込むことで肌の明るさを引き出します。

「01（ヌードベージュ）」は毛穴や色ムラをしっかりカバーしたい方に、「02（クリアベージュ）」は繊細なパールでトーンアップしたい方におすすめ。

肌悩み※6をふんわり隠しながら、厚塗り感のないナチュラル美肌を叶えます。価格は各10g、1,500円（税込1,650円）です。

※6 くすみ、テカリ

心も肌もやさしく包み込む、今だけの限定パウダー



ラベンダーミルクティーの香りとやわらかな使用感で、心までほぐれる「スキンケアパウダー N」。忙しい毎日の中でも、自分をいたわるように“ふわっとひと塗り”する時間を楽しんでみませんか？

朝も夜も、自分を優しく包み込むひとときを。この冬は、素肌記念日で“なりたい自分”を叶えて♡ぜひこの機会にチェックしてみて下さい。