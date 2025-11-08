「道の駅 常総」は、茨城県常総市に位置し、2023年4月にオープンした「食・農・楽」をテーマとする新しい複合型道の駅です。茨城県全域の特産品が集まる直売所と、人気の焼き芋やメロンパンなどのグルメが最大の魅力でしょう。

「道の駅 常総」は、茨城県常総市にあり、茨城の南の玄関口として注目を集める新しい道の駅です。「食・農・楽」をテーマに掲げ、地元の新鮮な農産物や、茨城県の広域の特産品が集積しています。

特に、茨城県を代表するメロンやさつまいもといった農産物を使ったグルメが豊富で、遠方から訪れる観光客も多い人気スポットです。

「道の駅 常総」周辺には何がある？

「道の駅 常総」には、地元農産物や加工品が並ぶ直売所があります。ここで買える焼き芋や、大きなメロンパンはSNSでも話題となり、店の名物となっています。

また、高設栽培で楽に楽しめる空中いちご園が併設されており、季節によってはいちご狩りも可能です。周辺には、豊かな田園風景が広がり、筑波山などの景勝地へのドライブ途中の立ち寄りにもぴったりです。

「さつまいもや干し芋が有名です」

これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。

▼グルメの魅力
「大きなメロンパンがInstagramで話題になっていて、実際に見てみたいと思ったから」（20代女性／山口県）」

「さつまいもや干し芋が有名です」（50代回答しない／愛知県）」

▼特産品の豊富さ
「地元農産物や加工品の販売、飲食をはじめ、周辺施設と連携した多彩なコンテンツの提供を通じてまちの魅力を発信しているから」（40代男性／神奈川県）」

「美味しいメロンがある」（30代男性／神奈川県）」

▼アクセスと観光の利便性
「圏央道常総インターチェンジからすぐという好立地で、ドライブ途中の立ち寄りにも便利です」（40代男性／神奈川県）」

「旅の目的地にしたいと思うほど、話題のグルメや地元の特産品が充実しているから」（40代男性／山口県）」

