【茨城県】「焼き芋やメロンパン……」グルメが充実した「道の駅 常総」の魅力とは？ 圏央道常総ICからすぐ
「道の駅 常総」は、茨城県常総市にあり、茨城の南の玄関口として注目を集める新しい道の駅です。「食・農・楽」をテーマに掲げ、地元の新鮮な農産物や、茨城県の広域の特産品が集積しています。
特に、茨城県を代表するメロンやさつまいもといった農産物を使ったグルメが豊富で、遠方から訪れる観光客も多い人気スポットです。
【主要アクセス】温泉までの行き方を見る
また、高設栽培で楽に楽しめる空中いちご園が併設されており、季節によってはいちご狩りも可能です。周辺には、豊かな田園風景が広がり、筑波山などの景勝地へのドライブ途中の立ち寄りにもぴったりです。
▼グルメの魅力
「大きなメロンパンがInstagramで話題になっていて、実際に見てみたいと思ったから」（20代女性／山口県）」
「さつまいもや干し芋が有名です」（50代回答しない／愛知県）」
▼特産品の豊富さ
「地元農産物や加工品の販売、飲食をはじめ、周辺施設と連携した多彩なコンテンツの提供を通じてまちの魅力を発信しているから」（40代男性／神奈川県）」
「美味しいメロンがある」（30代男性／神奈川県）」
▼アクセスと観光の利便性
「圏央道常総インターチェンジからすぐという好立地で、ドライブ途中の立ち寄りにも便利です」（40代男性／神奈川県）」
「旅の目的地にしたいと思うほど、話題のグルメや地元の特産品が充実しているから」（40代男性／山口県）」
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
