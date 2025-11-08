S&P500に月10万円「今年はとても順調。来年は増額しようと思う」35歳の1年間積立投資の成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻（32歳）
▼金融資産
世帯年収：本人600万円、配偶者の年収は不明
現預金：800万円、リスク資産：100万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：100万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2024年から
2024年途中からeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月10万円」の積立投資を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本120万円→評価額132万円」と、着実に利益を生み出している様子です。
「NISAの積立投資はずっと右肩上がりで毎年平均10％くらいの運用益。今年はとても順調だったので来年は（成長投資枠も利用して）もっと増額しようと思っています。オルカンの方も興味があるので来年は積み立てを開始するかもしれません」と投稿者。
ただ、「今もネットで『S&P500とオルカンはかなり信頼できる』という情報が多いが、信用しすぎている部分がある」ため「ネットの情報はしっかり調べる事」を心掛けたいとあります。
一方で、「急に下がった時には損切りに走る人が多いので、自分も何度か不安になることがあった。いつか本当に暴落すればそのタイミングで引き出す可能性が高い」と言います。
新NISAについては、「これから資産の3割くらいを利用予定」とのこと。引き続き「つみたて投資枠をメインでやっていきます」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
35歳・年収600万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は東京都に住む35歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、妻（32歳）
▼金融資産
世帯年収：本人600万円、配偶者の年収は不明
現預金：800万円、リスク資産：100万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：100万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2024年から
2024年途中からeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月10万円」の積立投資を始めたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本120万円→評価額132万円」と、着実に利益を生み出している様子です。
「NISAの積立投資はずっと右肩上がりで毎年平均10％くらいの運用益。今年はとても順調だったので来年は（成長投資枠も利用して）もっと増額しようと思っています。オルカンの方も興味があるので来年は積み立てを開始するかもしれません」と投稿者。
ただ、「今もネットで『S&P500とオルカンはかなり信頼できる』という情報が多いが、信用しすぎている部分がある」ため「ネットの情報はしっかり調べる事」を心掛けたいとあります。
35歳・年収600万円会社員男性の思う積立投資のメリット積立投資を始めてよかった点として、「積立投資を始めて投資にお金を回す癖がついた。資産が増えているのが実感できたのがうれしい」とコメント。
一方で、「急に下がった時には損切りに走る人が多いので、自分も何度か不安になることがあった。いつか本当に暴落すればそのタイミングで引き出す可能性が高い」と言います。
新NISAについては、「これから資産の3割くらいを利用予定」とのこと。引き続き「つみたて投資枠をメインでやっていきます」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)