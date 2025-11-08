アイドルグループ・泡沫パーティーズに所属する望月瑠愛さんは11月6日、自身のXを更新。過去と現在の写真を公開し、そのビジュアルの変化に驚きの声が寄せられています。（サムネイル画像出典：望月瑠愛さん公式Xより）

「ご姉妹とかでもないんですか？！」

望月さんは「アイドル目指して努力した結果」とつづり、2枚の写真を掲載。高校3年時と22歳時点の横顔の写真を並べた比較ショットです。続くツリーにて、変化するために実践したこととして、ダイエットや姿勢・舌の位置の矯正、「可愛いと思い込む」などを挙げています。さらに、フェイスラインのトレーニング方法について、図解でも説明。

この投稿にファンからは、「ご姉妹とかでもないんですか？！」「え！ こんな変わるん？？」「別人にしか思えん」と驚く人のほか、「すごい変化　努力ってちゃんと顔にも出るんですね」「過程がどうあれ、結果を出せる（自信が持てるという意味ね）のは素晴らしいことよ」とその努力を称賛する声が寄せられています。

また、「整形って言ってる人いるけど、これはメス入ってなくない？余分なお肉減って、口周りの筋肉が鍛えられた感じ。あとはメイクと頬骨周りを隠す髪型。これは努力で得た可愛いに見える」と、望月さんの顔の変化は整形ではないとする意見もみられました。

「泡沫パーティーズ」とは？

今回、大変身ショットを披露した望月さんが所属する同グループは、「泡が弾けるような儚い時間をあなたと過ごしたい」をコンセプトに、ライブ活動を行っています。12月に開催される「KAWAII PARTY CIRCUIT」をはじめ、さまざまなイベントへの出演を予定しているので、気になる人はチェックしてみてくださいね。

(文:勝野 里砂)