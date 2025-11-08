間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第5話「みんなの夢」が11月8日に放送予定です。

【写真】「みんな、自慢の生徒でしたよ」と語る担任の大谷は、何かを隠しているーー？

同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。

そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？

事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らにも秘密があり……。

容疑者は同級生。真犯人は誰だ――？ノンストップの考察ミステリー。

小学生の時はクラスのリーダー的存在で『キング』と呼ばれ、現在は実家の塗装やを継いでいる一児の父・高木将役を間宮祥太朗さん。

高木の同級生で当時は『どの子』と呼ばれ、現在は「美人すぎる記者」として活躍している猿橋園子役を新木優子さんが演じます。

過去に深く関わりあった高木と猿橋が手を組み、同級生の不審死の真相と謎に迫っていく――。

主題歌は今年9月にメジャーデビュー26周年を迎えたポルノグラフティの『アゲハ蝶』。ドラマ内の随所にちりばめられた平成の《エモさ》を、懐かしくも新しいサウンドで彩ります。

＊以下11月1日放送回のネタバレを含みます。

＜前回のあらすじ＞

「もうこれは絶対に偶然じゃない」――。同級生を次々と襲う連続殺人事件。真相を追う高木将と猿橋園子の見立て通り、武田（水川かたまりさん）、桜井（工藤阿須加さん）、笑美（松井玲奈さん）に続いて襲われたのは、高木の一番の親友・小山隆弘（森本慎太郎さん）だった。

一連の犯行は、高木たちが22年前に作った替え歌の順番通りに行われている……。恐らく5人目の標的は、《ちょんまげ》こと羽立太輔（森優作さん）で間違いない……！

22年前、将来の夢の絵に『刀を構えたちょんまげ姿の侍』を描いた羽立。4人と同じように、絵になぞらえて襲われるとしたら、刺殺！？

だとすれば、いつどこで狙われてもおかしくない。一刻も早く羽立に知らせたい高木たちは、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子さん）に連絡。昔から母親同士が仲良しだった小林は、羽立の住所を知っていた。

小林が言うには、幼い頃に父親を亡くしている羽立は昨年、母親も亡くし、今は独りぼっちらしい。「何で急に羽立くん？」と尋ねてくる小林に、高木は「それは……」と言葉を濁す。

週末、高木は園子と小山と3人で、羽立のアパートへ向かう。オンボロのアパートから顔を出した羽立は、ボサボサの髪を輪ゴムで束ね、無精ひげを生やし、散らかり放題の部屋でひきこもり生活を送っていた。

久しぶりの再会だというに、羽立は高木たちの訪問に驚く素振りもなく、「僕の番か……」。ニュースで事件のことを知り、次に狙われるのが自分であることを分かっていたのだ。

「だってこれ……仕方ないよね。僕たちは……君をイジメてたんだから」。殺されても仕方がないと言う羽立は、台所から包丁を持ち出して園子に渡すと、「遠慮しないで。僕なんて、なんの価値もないんだから」と、ひと思いに殺してくれと要求。

生きる気力のない羽立に、「俺たちはおまえを守りに来たんだ。友達同士で守りあえば……」と説得を試みる高木たち。しかし、心を閉ざした羽立から、「友達なんかじゃない」と拒絶されてしまう――。

みんなで一緒に遊んだ友達のはずなのに……。羽立が心を閉ざすワケ、高木の知らない羽立の秘密とは！？

さらなる被害を食い止めようとする高木たちに、最悪の事態が待ち受ける！！



日本テレビ系列・土曜ドラマ『良いこと悪いこと』

＜第5話あらすじ＞

同級生を次々と襲う連続殺人事件。標的となった6人のうち、生き残っている高木将、小山隆弘、羽立太輔の3人は、高木の家のガレージで作戦会議。

考えたくはないが、猿橋園子以外にも、自分たちを恨む人間が元6年1組の中にいる……。そいつは一体誰だ？

クラスメートの写真を眺めながら心当たりを探っていると、羽立が「あれ？僕らのこと知ってる人、もう1人いるよ」

――当時の担任で、今は校長先生になっている大谷典代（赤間麻里子さん）だ。生徒思いだった大谷なら、高木たちが忘れてしまったことも、何か覚えているかもしれない……。

高木たちは園子と4人で母校を訪問。久しぶりの校舎を懐かしむ小山の横で、足を止める園子。「ここに来るといろいろ思い出します」――。

22年前、高木たちに閉じ込められた備品倉庫……みんなの前で謝罪させられた昇降口……ランドセルを奪われてバカにされた階段……。つらかった日々が、園子の脳裏にフラッシュバックする。

そんな園子を見て胸が痛い高木は、校長室に向かう途中、4年生の娘・花音（宮崎莉里沙さん）が男の子とケンカしているところを目撃してしまう……。

「みんな、自慢の生徒でしたよ」。高木たちから事情を聞いた大谷は、元6年1組の中で目立ったトラブルはなかったと笑顔で答える。それどころか、園子がみんなからひどい仕打ちを受けていたことすら知らなかったと言う。……が、高木たちは校長室で、ある手がかりを見つけ……。

一方、警視庁捜査一課の刑事・宇都見（木村昴さん）は、事故死として発表した笑美と武田の死因について再捜査を開始！

そんな中、高木たちのもとに意外な人物が現れて――。

ウソをついているのは大谷！？それとも……。事件が予想外の方向へ動き出す、急展開の第5話！！