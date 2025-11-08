「朝は時間がないから」と、朝食を抜いたり軽く済ませたりしてはいませんか？ 医師の鎌田實先生は、「健康を考えるなら、朝メシこそ栄養バランスのよい食事をとらなければない」と語ります。そこで今回は、そんな鎌田先生の著書『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』から抜粋し、再編集してお届けします。

朝メシを食べたら散歩しよう

愛知県の喫茶店は「モーニング」が豪華なことで全国的に知られています。何とコーヒー代もしくはそれに近い価格で、トーストやゆでたまご、野菜サラダ、みそ汁、ヨーグルトなどがついてくるのです。

低価格でバランスのよい朝メシが食べられることから、愛知県では朝メシのほとんどを喫茶店のモーニングですます人も珍しくありません。この朝メシ習慣のよいところは、朝メシを食べに行くために歩かなければならないことです。

２０２４年11月７日に放送されたテレビ朝日の『林修の今知りたいでしょ！』で、愛知県は高血圧が少ない県だといわれており、その理由として、モーニングについてくるゆでたまご（週３個以上たまごを食べている人は高血圧リスクが少ないというデータがある）などがあげられました。この番組にはぼくもコメンテーターとして出演しましたが、ぼくは歩くことが理由ではないかとコメントしました。

食後30分以内に運動すると血糖値の上昇が抑えられます。高血糖は血圧も上昇させるので、食後30分の歩きは高血圧の予防にもなります。

つまり、愛知県以外の人も、食後30分散歩することによって、高血糖や高血圧の予防になるということです。朝メシを食べたら散歩に出かけましょう。

ドクター鎌田の、ある日の朝メシ

ぼくのある日の朝メシは、目玉焼き、具だくさんみそ汁（わかめ、えのきたけ、長ねぎ、焼いた油揚げ）、オイルサーディン、カニカマをトッピングした野菜サラダ。こんなメニューでした。

オイルサーディンは缶詰のいわし油漬けです。これに食べるラー油を入れ、ピリ辛にして食べました。さかな缶は朝のたん活（※）のためによく食べています。



『鎌田式 最強のズボラ朝メシ！』（著：鎌田實／エクスナレッジ）

サラダにトッピングしたカニカマは、原料がさかなのかまぼこの一種。これもたん活の工夫の１つです。

普段ならこれに主食のごはんが加わりますが、この日はごはんを食べませんでした。なぜなら、この日は昼メシにカツ丼を食べに行く予定だったからです。

外食のカツ丼はごはんの量が多いので、朝メシにごはんを食べると、カロリーのとり過ぎになってしまいます。

昼メシをおなかいっぱい食べるため、この日の朝はごはんを食べないことにしました。決していつもごはんを食べないわけではありません。

※たんぱく質をとる活動のこと

ごちそうは昼に食べよう

理想的な朝昼夕の食事の比率は「４：４：２」です。夕メシは軽くしたいので、その分、朝メシと昼メシをしっかり食べることになります。

それでも朝メシでごはん（炭水化物）をしっかり食べて、昼は外食でカツ丼を食べるとすれば、食べ過ぎになってしまいます。そのため、ぼくは昼にごちそうを食べるときは、朝は炭水化物をとらないようにしているのです。

たまの外食でごちそうを食べたいなら、夕メシではなく、昼メシにしてはいかがでしょうか。昼ディナーというわけです。

えっ、ディナーは夕食のことではないの？ と思う人がいるかもしれません。でも、英語のディナー（dinnar）の本来の意味は「メインの食事」のことで、必ずしも夜に食べるものではありませんでした。

ほとんどのレストランは、ランチタイムのほうが経済的な価格設定になっていますから、外食はランチにしたほうがお財布にもやさしいですね。

でもそんな特別な昼ディナーを食べる日の朝メシは、ぼくのように軽めにすませる工夫が必要です。

昼ディナーのために朝メシは炭水化物を減らす

朝メシを減らすといっても、肉やさかな、たまごなどのたんぱく質を減らすのはおすすめしません。朝はたん活にとって大事な時間ですから、たんぱく質を減らしてはいけないのです。

かといって腸活のために食物繊維が豊富な野菜も減らしたくありません。となると、炭水化物を減らすのが理にかなっています。

食をテーマにしたあるドラマで、女性が「タンメンの麺抜き」を注文するシーンがありました。要するに、タンメン味の具だくさん野菜スープです。

お昼にどれくらい食べるかにもよりますが、完全な麺抜きではなく、麺の量を半分にするようなやり方でもよいでしょう。

朝メシがパン派の人は、食パンのスライスを薄くするとよいでしょう。標準的な食パンは１斤が６枚切りですが、それを８枚切りや10枚切りにするのです。パン屋さんで頼めばその枚数に切ってくれますし、スーパーで売っている食パンにも８枚切りや10枚切りのものがあるので、探してみましょう。

