Afternoon Tea「ニューイヤーズバッグ」発売決定！ お花トートに“限定キャニスター缶”などをIN
「Afternoon Tea TEAROOM（アフタヌーンティー・ティールーム）」は、11月27日（木）12時00分から、「ニューイヤーズバッグ2026」の事前販売予約を、専用サイトで開始する。
■数量限定で販売
今回登場するのは、“お茶のある暮らしと風景”をテーマにデザインされたキャニスター缶入りの限定紅茶やクッキー缶、人気の紅茶、ティーチケットなどを詰め込んだ数量限定の福袋。
庭に咲く花や植物のイラストをあしらったオリジナルバッグの中には、MARI OOGO×LIGHTS DESIGNのキャニスター缶に入った「シトロンミルクティー」や、ディアマンクッキー5種が楽しめるクッキー缶「プチサンク ディアマン」、種類豊富な定番紅茶のティーバッグが入っている。
また、店内で利用できる「ティーチケット」と「オーガニックトマトとモッツァレラチーズのトマトソースパスタチケット」も用意されており、チケットの有効期限は2027年1月31日（日）までとなっている。
なお、福袋の予約期間は11月27日（木）12時00分〜12月11日（木）11時59分まで。福袋の受取は12月15日（月）から順次、各店舗の店頭で実施予定だ。
