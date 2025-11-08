お笑いタレントの東野幸治（58）が7日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。プロレスでの復帰を発表したタレントのフワちゃん（31）にエールを送った。

東野は「びっくりした」としつつ「フワちゃんが復活というか。俺もネットニュースで見たんですけども、女子プロレス団体のスターダムに入団して、年末12月29日に両国国技館で試合するっていう」とフワちゃんの復帰に触れた。

「芸能の活動というかは分かりませんけども、表舞台に再び出てくるっていう、SNSでちょっと、相手を傷つけるようなこと言うたけれども、1年半ぐらい休んでましたけども」と騒動について言及。「こういう風にして復活するんですけど、プロレスファンからすると“何でや！”って思うかもしれへんかもしれませんけど、ちょっとフワちゃんの試合見てからね。“フワ、なかなかやりよるな”ってなるかも分かりませんし、ちょっとみんなで応援してあげたいなと思います」とエールを送った。

昨年8月から活動休止していたタレントのフワちゃんが7日、自身のSNSを更新。女子プロレス団体「スターダム」に入団したことを報告。この日行われた同団体の後楽園ホール大会のリングに登場し、騒動を謝罪。12月29日に両国国技館で試合を行うことを発表した。