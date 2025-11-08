漫画家のやくみつる氏（66）が8日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30について語った。

ノミネート語30が5日に発表され、「緊急銃猟/クマ被害」、「国宝（観た）」、「古古古米」、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」、「ミャクミャク」などが選ばれた。

一方で例年注目を集めていたスポーツ界からの候補入りはゼロだった。日本時間11月2日に大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希選手所属するドジャースがワールドシリーズ2連覇を達成し、山本の言葉を園田芳大通訳が意訳した“名言”「Losing isn't an option!（負けるという選択肢はない）」が話題となったが、候補入りしなかった。

「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」の選考委員を務めているやく氏は、「ここから言葉を拾えなかったのはちょっと間に合わなかった」と理由を説明。「かなりワード的なパワーがあって面白いなって思った。ちょっと間に合わなかった」と残念がった。