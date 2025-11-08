モデルの松島花さんが自身のインスタグラムに、ジムでのワークアウトの動画を投稿しています。



【写真を見る】【 松島花 】体幹ワークアウトで “あー！” キツさに声 “ジムに行けないと疲れが取れない” フォロワー感嘆「見た目よりも相当キツい」





松島さんは、細いフラットベンチの上に左手と右膝をつき、右手にダンベル・左足にチューブをかけて、右手と左足を同時に上げて背筋を反らせるという、主に体幹を鍛えるワークアウトに取り組んでいます。

トレーナーのカウントに従って動作する松島さんですが、途中で “あー！” と声が出てしまうなど、思いのほかキツそうな感じが伝わってきています。

松島さんは「Workout やっとジムに行けました」「ジムに行けない日が続くと 身体の疲れがとれない」と実感を込めてテキスト。













動画では、逆サイドに向いて左手と右足を同時に上げる動作を後半に続けていて、10カウントを終えた松島さんは思わず目をつぶって苦笑い。「キツかった」と訴えているようでした。

フォロワーからは「コレ連動させるの見た目よりも相当キツいはず」「体幹 バランス何度見ても凄すぎる」「バランス感覚神のハナさんがグラつくって、見た目以上に難しいのかな？」など、感嘆の声が集まっています。

