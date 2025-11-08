市川團十郎の長男・新之助、急成長にネット驚き 最新ショットに「似てきましたね」
歌舞伎俳優・市川團十郎の長男・勸玄（市川新之助）の最新ショットが、ネット上で話題となっている。
【写真】顔つき大人！イケメンになった市川團十郎の長男・勸玄くん
新潟米の公式Xにて「新潟米「新之助」のＰＲにご協力をいただいているご縁で、11月3日に開催された成田屋懇親会にて来場者の皆様へ新潟米「新之助」のPRを実施しました。ＰＲ動画にもご出演いただいている八代目市川新之助さんからは、米袋を手に写真撮影にも応じていただきました ありがとうございました！」と写真付きで投稿。
写真では黒のスーツを着た、現在12歳の凛々しい姿の勸玄くんを見ることができる。これにネット上では「成長しましたね 新潟のお米(ご飯)食べてるからかな」「お顔つき、どちらにも似てきましたね」などと成長に驚く声が出ている。
