今回は、幼稚園児の双子を育てる女性が夫に暴言を吐かれ、出た行動について紹介します。

週末ぐらい子供の面倒をみてほしいのに…

「幼稚園児の双子の子供が夏休みに入りましたが、1日3食作るのは大変だし、子供たちと遊ぶのも大変です。

そこで夫に『週末子供を遊びに連れて行って』とお願いしたら、『休みの日ぐらい家でひとりでゆっくりしたい』と断られました。お盆休みも夫ひとりで義実家に帰ってしまうようですし……。

さらに夫に『たまにはひとりでゆっくりしたい』『私も夏休みがほしいな』と伝えたのですが、『主婦に夏休みなんていらないだろ？（笑）』『主婦は毎日が夏休みみたいなもんだから』と偉そうに言われたんです。完全にブチ切れた私は、夫が休みの数日間家出することにしました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年8月）

▽ 夫だけ夏休みがあって、妻にはないなんておかしいですよね。仕事していれば何を言っても許されるなんて大間違いです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。