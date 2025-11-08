途中出場でW杯デビュー、U-17日本代表MF小林志紋(広島ユース)がピッチ上で感じた対戦国の“気迫”
「もう大丈夫です。試合にも出て、コンディションも整ってきました」
U-17日本代表MF小林志紋(広島ユース)は、7日の練習後にそう言って笑顔を浮かべた。
3日のU-17ワールドカップ初戦、当初予定されていたスターティングイレブンには「Shimon Kobayashi」の名前があった。だが直前になって体調不良のために、ベンチ入り自体を回避。メンバーから外れることとなってしまった。
幸いにも順調に回復し、第2戦前日から早くもトレーニングに復帰。そのU-17ニューカレドニア代表戦では、時間を限定しながらではあったものの、途中出場での“世界大会デビュー”も果たすこととなった。
「1戦目は体調の問題で出られなかったので、この2戦目はチームに貢献したいという気持ちがありました。俺の中での初戦で、チームが0-0の苦しい状況で入って行く形になったのに、そこで取れなかったというのは自分の課題です」
小林はそう語った上で、「3戦目、もしチャンスがあるなら、絶対に点を取りたいと思います」と言葉に力を込めた。
また同時に、ピッチに立ったことで真剣勝負の世界大会ならではの難しさも痛感することになった。
「ベンチで観ているときは、やっぱり肌で感じられていない部分があったというか、入ってみて、実際に相手と対峙してみて、守備の堅さもそうだし、何より相手の気持ちの強さを本当に感じました」
頑健に守りを固める姿勢、チームとしての団結力、何よりボールに対する気迫の強さは、特別なものがあったと言う。
「(相手の)GKも本当に死にものぐるいで止めに来るし、DFも『絶対にやらせない』という気持ちが伝わってきた。やっぱり、そういう気持ちのところで差が出たいうか、そこで上回っていかないとダメだと思いました」
そして代表チームとして戦うときに求められるものをあらためて感じた上で、「自分は初戦でああいうことになってしまって、やっぱり悔しい思いがあるので」と、グループステージ第3戦へと気持ちを向ける。
「絶対に活躍して、チームを助けて1位突破できるように、チームとしても個人としてもやれることやって絶対勝ちたいです。後ろはゼロで抑えてくれてるんで、前が点を取れば絶対に勝てるので、前の仕事をやり切りたいです」
勝てば1位突破、引き分けなら2位突破というわかりやすいシチュエーションになったU-17ポルトガル代表との最終戦。帰ってきた広島の星が、欧州王者のゴールをこじ開ける。
(取材・文 川端暁彦)
