菅原由勢が終盤のクロス2本で劇的逆転勝利を呼び込む! ブレーメンは5戦負けなしで暫定7位へ
[11.7 ブンデスリーガ第10節 ブレーメン 2-1 ボルフスブルク]
ブレーメンのDF菅原由勢が7日、ホームで行われたブンデスリーガ第10節ボルフスブルク戦(○2-1)で全2ゴールに絡む活躍を見せた。
右サイドバックで先発フル出場した菅原は0-1の後半38分、右サイドから正確なクロスを供給。これをMFイェンス・ステーイがヘディングで叩き込み、1-1とした。
後半アディショナルタイム4分にも右サイドからクロスを送ると、中央のFWビクター・ボニフェイスがミートできずにボールが高く上がり、落下地点に入ったFWサムエル・ムバングラが右足で豪快に蹴り込んだ。
ブレーメンは終盤の2ゴールで見事な逆転勝利。2試合ぶりの白星で5戦負けなし(3勝2分)となり、暫定で9位から7位に浮上した。
ブレーメンのDF菅原由勢が7日、ホームで行われたブンデスリーガ第10節ボルフスブルク戦(○2-1)で全2ゴールに絡む活躍を見せた。
右サイドバックで先発フル出場した菅原は0-1の後半38分、右サイドから正確なクロスを供給。これをMFイェンス・ステーイがヘディングで叩き込み、1-1とした。
後半アディショナルタイム4分にも右サイドからクロスを送ると、中央のFWビクター・ボニフェイスがミートできずにボールが高く上がり、落下地点に入ったFWサムエル・ムバングラが右足で豪快に蹴り込んだ。
ドンピシャで届ける— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 7, 2025
右サイドから菅原由勢のクロスに
ステーイが頭で合わせた!
代表復帰の菅原の今季3アシスト目で同点に
ブンデスリーガ第10節
ブレーメン×ヴォルフスブルク
#DAZN 見逃し配信中 #ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/jg5jpY57Qy
1人だけ狙っていた— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 7, 2025
菅原由勢のクロスにボニフェイスが合わせ
こぼれ球をムバングラが蹴り込んだ!
菅原のクロスが起点となりブレーメンが大逆転勝利✅
ブンデスリーガ第10節
ブレーメン×ヴォルフスブルク
#DAZN 見逃し配信中 #ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/yP2l3cVcz2