[11.7 ブンデスリーガ第10節 ブレーメン 2-1 ボルフスブルク]

　ブレーメンのDF菅原由勢が7日、ホームで行われたブンデスリーガ第10節ボルフスブルク戦(○2-1)で全2ゴールに絡む活躍を見せた。

　右サイドバックで先発フル出場した菅原は0-1の後半38分、右サイドから正確なクロスを供給。これをMFイェンス・ステーイがヘディングで叩き込み、1-1とした。

　後半アディショナルタイム4分にも右サイドからクロスを送ると、中央のFWビクター・ボニフェイスがミートできずにボールが高く上がり、落下地点に入ったFWサムエル・ムバングラが右足で豪快に蹴り込んだ。

　ブレーメンは終盤の2ゴールで見事な逆転勝利。2試合ぶりの白星で5戦負けなし(3勝2分)となり、暫定で9位から7位に浮上した。