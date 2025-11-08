新浜レオンが11月7日（金）に愛媛県新居浜市の“新居浜ふるさと観光大使”に就任し、新居浜市内のあかがねミュージアムにて新居浜市ふるさと観光大使委嘱式が行われた。

◆式典・ライブ写真

デビュー時より新浜は愛媛県に新居浜市があることを知っており、インターネットで“新浜レオン”と検索すると必ず“新居浜イオン”と出てくることから「きっと、新居浜市では、新浜レオンの認知度が高いに違いない。新居浜イオン（イオンモール新居浜）でイベントをしたい！」と、かねてから公言していた。

就任のきっかけは今年行った全国ツアー。サポートメンバーのドラマー伊藤哲平が、新居浜市出身だったことを機に、7月の東京公演（ツアーファイナル）に新居浜市の古川拓哉市長が訪れ、終演後に「新浜・新居浜（にいはま）繋がりで何か面白いことをやりましょう！」と観光大使をオファー。今秋就任する運びになった。

◆ ◆ ◆

■新居浜市長コメント

新浜レオンさんには10人目の観光大使としてこれから活躍していってほしいと思っております。共通部分は名前・苗字の部分が“にいはま”という響きだと思っていますが、コンサートの際に「新居浜市に行きたい！」「新居浜イオンで新浜レオンしたい！」とよく言ってくれており、こんなにも新居浜市のことをPRしてくれている人はいないと思っています。今回の観光大使就任をきっかけにもっともっと新居浜市のことを知ってもらい、全国に向けて発信してほしいと思います。これから大きな目標に向かって歩んでいく新浜レオンさんを新居浜市民を上げて応援していきたいと思います。

■新浜レオン コメント

“新居浜イオン”を意識して６年間やってきました。“新浜レオン”と検索すると“新居浜イオン”、そしてその次に出てくるのは“新居浜ランチ”と出てきて、自分もいつか新居浜市のように、全国の皆さんに知っていただける、そんな新浜レオンになりたい。そんな6年間でした。ずっと意識し続けた新居浜市の観光大使を担当させていただけること、こんなに嬉しいことはございません！重ね重ね本当に皆様ありがとうございます！

◆ ◆ ◆

観光大使委嘱式後には会場に訪れたお客さんに向け、観光大使就任記念ライブも開催し、代表曲「全てあげよう」や地元キッズダンサー20名とコラボして「Fun! Fun! Fun!」を歌唱するなどアンコール含め計8曲を披露した。翌8日（土）正午からは、新浜が念願していた新居浜イオン（イオンモール新居浜）にてリリースイベントも行われる。

新浜レオンは2025年に入って地元千葉県白井市”しろいふるさと大使”、復興ライブを開催した宮城県石巻市”いしのまき観光大使”、2019年デビュー前に初めてイベント出演した東京上野の“上野観光大使”に就任している。いずれも新浜レオンとはゆかりのある地域で、今後の活動においても訪れる機会も多くなることに期待だ。現在7thシングル「Fun! Fun! Fun! / 炎のkiss」はオリコン週間 演歌・歌謡シングルランキングで5度の1位、29週連続TOP10入り（2025年11月6日現在）を継続中。

