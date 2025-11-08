ハナレグミが、12月10日に東京・NHKホール、12月25日にグランキューブ大阪メインホールにて開催するプレミアムライブ＜THE MOMENT 2025＞にゲストとして内田也哉子が出演することを発表した。

2020年よりスタートした特別な編成で開催されるハナレグミのプレミアムライブ＜THE MOMENT＞。タイトルの由来は永積がこれまでに積み重ねてきたキャリアの中で、その時々に“音楽からもらった感動の瞬間”を思い起こし、このツアーで“オーディエンスと音楽を通じた感動の瞬間を共有”すべく名付けられたという。自身の音楽的ルーツとなった作品たちのカバー楽曲と、特別なアレンジメントで届けられる自身の代表曲を中心に披露される予定だ。前回同様にLITTLE CREATURESの鈴木正人氏率いるバンドに美央ストリングスとホーンを迎えたスペシャル編成で行われる。

ゲストの内田也哉子とは、かねてよりライブやテレビ番組での共演もありプライベートでも交流を深めてきたとのことで、内田のハートウォーミングな声がハナレグミの音楽とどのように交わるのか、楽しみにしていただきたい。チケットは11月9日10時より一般発売がスタートする。

内田也哉子

そして、＜THE MOMENT 2025＞初日である12月10日に、配信EP『THE MOMENT』をリリースすることが決定した。収録楽曲などの詳細は後日発表されるが、永積のライフワークでもあるライブと同じタイトルが名付けられたEPということでハナレグミのライブでお馴染みのカバー楽曲も収録されるかも、とのことだ。

■＜THE MOMENT 2025＞ 日時：12月10日（水）開場18:00 / 開演19:00

会場：東京・NHKホール

問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ▼チケット受付期間（一般発売）

受付期間2025年11月9日（日）10:00〜2025年12月9日（火）23:59

イープラス https://eplus.jp/hanaregumi/

ローソンチケット https://l-tike.com/hanaregumi/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hanaregumi/ 日時：12月25日（木）開場18:00 / 開演19:00

会場：グランキューブ大阪

問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666（平日 15:00~18:00）info@shimizuonsen.com ▼チケット受付期間（一般発売）

受付期間: 2025年11月9日（日）10:00〜2025年12月24日（水）23:59

湯仲間直売所 https://www.shimizuonsen.com/ouken/

イープラス https://eplus.jp/hanaregumi/

ローソンチケット https://l-tike.com/hanaregumi/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hanaregumi/ チケット料金： 指定席 ￥9,500（消費税込 / 全席指定）

特記事項：※未就学児入場不可

当日券：※発売未定、告知タイミング未定 MEMBER

Special Guest：内田也哉子

Gt：石井マサユキ

Key：宮川純

Dr：伊藤大地

Bass：鈴木正人

Sax：武嶋聡

Tp：類家心平

Str：美央ストリングス

◾️配信EP『THE MOMENT』

リリース日：2025年12月10日（水）

※収録楽曲などの詳細は後日発表 ▼アナログ3作品販売サイトURL

https://www.jvcmusic.co.jp/hanaregumi/Linkall/analog3w_2.html 対象作品

◆タイトル：帰ってから、歌いたくなってもいいようにと思ったのだ。 [アナログ] [LP]

品番：VIJL-60359

POS：4988002949892

価格：4,620円（税込）

[収録曲]

A Side

1.ティップ ティップ

2.督促嬢

3.かえる

4.僕は君じゃないから

5.男の子と女の子

6.ねむるのまち〜Tidur Tidur〜

B Side

1.ハナレイ ハマベイ

2.踊る人たち

3.ボク・モード キミ・モード

4.はなれ びいと

5.明日へゆけ

6.ありふれた言葉

7.Happy Birthday To You ◆タイトル：あいのわ [アナログ] [LP]

品番：VIJL-60360

POS：4988002949908

価格：4,620円（税込）

[収録曲]

A Side

1.あいのわ

2.愛にメロディ

3.光と影

4.Peace Tree feat.BOSE (fromスチャダラパー)、AFRA

5.PEOPLE GET READY

B Side

1.大安

2.…がしかしの女 feat.マダムギター

3.あいまいにあまい愛のまにまに

4.あいのこども ◆タイトル：オアシス [アナログ] [LP]

品番：VIJL-60361

POS：4988002949915

価格：4,620円（税込）

[収録曲]

A Side

1.あおい きれい

2.Crazy Love

3.オアシス

4.Spark

5.きみはぼくのともだち

B Side

1.hi tide lo tide

2.ごっつあんです〜今夜はジュワイ欲中毒〜

3.か！た！！かたち！！！

4.ぐにゃ〜てなる

5.天国さん

6.ちきしょー