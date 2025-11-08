長渕剛、約180分の圧巻のパフォーマンス収録された東京・有明アリーナ公演のライブ映像作品リリース決定
長渕剛が。7年ぶりのニューアルバム『BLOOD』を引っ提げて開催した＜ARENA TOUR 2024 “BLOOD”＞のツアーファイナルとなった東京・有明アリーナ公演約180分のステージを完全収録したパッケージをリリースすることを発表した。
長渕の研ぎ澄まされた肉体と精神が織りなす、圧巻のパフォーマンスとステージング、鳴り止まぬ剛コールが蘇る。特典映像として各地の公演、大阪、福岡、鹿児島、愛知、広島のスペシャルダイジェストも収録されるという。
◾️『TSUYOSHI NAGABUCHI ARENA TOUR 2024 “BLOOD”』
2026年1月20日（水）発売
https://tsuyoshinagabuchi.com/disc_blood2024/
・DVD3枚組：8,800円（税込）
・Blu-ray2枚組：9,900円（税込）
▼収録曲（約180分予定）
黒いマントと真っ赤なリンゴ
一匹の侍
路上の片隅で
ひまわりの涙
シェリー
僕のギターにはいつもHeavy Gauge
STAY DREAM
RUN
くそったれの人生
Success
明日へ向かって
カラス
He・la-He・la
LICENSE
BLOOD
蝉 semi
（アンコール）
泣いてチンピラ
勇次
花菱にて
西新宿の親父の唄
乾杯
巡恋歌
▼特典映像（約60分予定）
ARENA TOUR 2024 “BLOOD” Special Digest
※内容は変更する可能性がございます。