長渕剛が。7年ぶりのニューアルバム『BLOOD』を引っ提げて開催した＜ARENA TOUR 2024 “BLOOD”＞のツアーファイナルとなった東京・有明アリーナ公演約180分のステージを完全収録したパッケージをリリースすることを発表した。

長渕の研ぎ澄まされた肉体と精神が織りなす、圧巻のパフォーマンスとステージング、鳴り止まぬ剛コールが蘇る。特典映像として各地の公演、大阪、福岡、鹿児島、愛知、広島のスペシャルダイジェストも収録されるという。