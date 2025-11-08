KREVAが12月に兵庫・東京にて開催する初のフルオーケストラコンサート＜billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」〜produced by 武部聡志＞のチケット一般発売が本日11月8日（土）よりスタートする。これに向け。J-WAVEのレギュラー番組でも制作トークが披露されることがわかった。

KREVAがナビゲーターを務めるJ-WAVEのレギュラー番組『PILOT THE ORIGINAL』（毎週金曜23:00〜23:30）の11月14日（金）回ゲストに、本公演で指揮と編曲を務める岩城直也が登場。KREVAが紐解く“創作の原点”や“クリエイティヴの舞台裏”をテーマに、ふたりが本公演の制作秘話を語り合う模様も放送される。お楽しみに。

▲KREVA
▲岩城直也

■J-WAVE『PILOT THE ORIGINAL』

毎週金曜23:00-23:30放送
番組提供：株式会社パイロットコーポレーション
番組HP　https://www.j-wave.co.jp/original/theoriginal/
ポッドキャストでも配信中
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/500658f7-45dd-405d-8578-6bcab5257507/

■＜billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」〜produced by 武部聡志＞

【兵庫】2025年12月18日（木）　兵庫県立芸術文化センター　KOBELCO大ホール　開場 18:15　開演 19:00
【東京】2025年12月24日（水）　東京文化会館　大ホール　開場 18:00　開演 19:00

＜出演＞
KREVA
音楽監修・ピアノ：武部聡志　
指揮・編曲：岩城直也　
管弦楽：【兵庫】NIPO×大阪交響楽団　【東京】Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）

▲武部聡志
▲Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）
▲大阪交響楽団

＜チケット＞
全席指定 12,908円（税込）
一般発売2025年11月8日（土）10:00〜

＜公演公式サイト＞
https://billboard-cc.com/krevaXtakebe
主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
制作協力：ハーフトーンミュージック
協賛：株式会社パイロットコーポレーション、【兵庫】大和ハウス工業株式会社
協力：ローランド株式会社
後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント株式会社、【兵庫】FM802、【東京】J-WAVE

＜注意事項＞
※未就学児入場不可
※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで
※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください
※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません
※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください
（ご来場のお客様へのお願い：https://billboard-cc.com/notice/）

＜公演に関するお問合せ＞
【兵庫】キョードーインフォメーション　0570-200-888（平日12:00〜17:00／土日祝休）
【東京】ディスクガレージ　https://info.diskgarage.com/

