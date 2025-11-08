KREVA、初フルオーケストラコンサートに先駆けJ-WAVEレギュラー番組で岩城直也と制作トーク
KREVAが12月に兵庫・東京にて開催する初のフルオーケストラコンサート＜billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」〜produced by 武部聡志＞のチケット一般発売が本日11月8日（土）よりスタートする。これに向け。J-WAVEのレギュラー番組でも制作トークが披露されることがわかった。
KREVAがナビゲーターを務めるJ-WAVEのレギュラー番組『PILOT THE ORIGINAL』（毎週金曜23:00〜23:30）の11月14日（金）回ゲストに、本公演で指揮と編曲を務める岩城直也が登場。KREVAが紐解く“創作の原点”や“クリエイティヴの舞台裏”をテーマに、ふたりが本公演の制作秘話を語り合う模様も放送される。お楽しみに。
■J-WAVE『PILOT THE ORIGINAL』
毎週金曜23:00-23:30放送
番組提供：株式会社パイロットコーポレーション
番組HP https://www.j-wave.co.jp/original/theoriginal/
ポッドキャストでも配信中
https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/500658f7-45dd-405d-8578-6bcab5257507/
■＜billboard classics「KREVA Premium Orchestra Concert」〜produced by 武部聡志＞
【兵庫】2025年12月18日（木） 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 18:15 開演 19:00
【東京】2025年12月24日（水） 東京文化会館 大ホール 開場 18:00 開演 19:00
＜出演＞
KREVA
音楽監修・ピアノ：武部聡志
指揮・編曲：岩城直也
管弦楽：【兵庫】NIPO×大阪交響楽団 【東京】Naoya Iwaki Pops Orchestra（NIPO）
＜チケット＞
全席指定 12,908円（税込）
一般発売2025年11月8日（土）10:00〜
＜公演公式サイト＞
https://billboard-cc.com/krevaXtakebe
主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
制作協力：ハーフトーンミュージック
協賛：株式会社パイロットコーポレーション、【兵庫】大和ハウス工業株式会社
協力：ローランド株式会社
後援：米国ビルボード、ビクターエンタテインメント株式会社、【兵庫】FM802、【東京】J-WAVE
＜注意事項＞
※未就学児入場不可
※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで
※車椅子をご利用のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください
※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません
※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください
（ご来場のお客様へのお願い：https://billboard-cc.com/notice/）
＜公演に関するお問合せ＞
【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00〜17:00／土日祝休）
【東京】ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
関連リンク
◆KREVA OFFICIAL HP
◆KREVA 20th anniversary site
◆KREVA Official YouTube Channel
◆KREVA Instagram
◆KREVA X
◆KREVA Facebook