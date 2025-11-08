話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。今回は、新潟県の名物「燕三条ラーメン」から着想を得た丼です。

新潟で愛される豚角煮の炭火焼きをドンとのせたラーメンに負けぬ味

米、日本酒、カニ、栃尾、枝豆、へぎそば、タレカツ……あれもこれもと名物が思い浮かぶ新潟県は食の宝庫。どれを使ってもおいしい丼ができちゃいそう。

が、忘れていました、新潟といえばラーメンも名物で、中でも燕三条背脂ラーメンは都内でも人気の味。これを麺ではなくご飯にのせたら？

そこで、チャーシューを新潟名物の角煮炭焼に代えてドンとのせ、たっぷりの背脂、玉ねぎみじん切りをあしらい、仕上げに揉み海苔をはらり。

「高カロリーだけど、これ傑作です！」さとうさんが胸を張るように、口の中でほぐれる角煮に背脂がコクを加え、玉ねぎがさっぱり感を演出。これがご飯を進ませて仕方ない。食べ応えも十二分。タレをたっぷりかけたつゆだくも美味です。

さとうこうじさん

「燕背脂炭焼丼」レシピ

玉ねぎみじん切りを塩水にさらしておくと、えぐみが抜けて食べやすくなります。また、ちょっと濃厚かしらと思う方はかいわれを散らすとさっぱり食べられます。ぜひお試しを

材料（1人前）

●豚バラ肉・・・300g

●豚背脂・・・150g

●玉ねぎ・・・1／4個、みじん切り適量

●煮干し・・・30g、2本

●昆布・・・20g

●長ねぎ・・・1／4本

●椎茸・・・1個

●醤油・・・30mL、10mL

●塩・・・1g

●刻み海苔・・・適量

作り方

1.豚背脂を一度煮こぼす。

2.鍋に豚バラと1の背脂、玉ねぎ1/4個、昆布、長ねぎ、椎茸を入れ、ヒタヒタになるまでの水を加えて火にかける。

3.沸騰したらアクを取り、弱火にして3時間ことこと煮る。

4.鍋の火を止め、豚バラと背脂を取り出す。

5.豚バラは密封袋に醤油30mL、煮干し2本とともに入れて冷蔵庫で1日漬け込む。背脂はふるいなどにかけてフルフルの状態にし、醤油10mLと塩1gと一緒に瓶などに入れておく。

6.豚バラを取り出し、ひと口大に切り、グリルやオーブンで焦げ目が付くまで加熱。

7.器にご飯をよそい、6をのせ、5の漬け込んだタレをかけ、背脂、玉ねぎみじん切り、刻み海苔をあしらって完成。

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。

※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます。

※月刊情報誌『おとなの週末』から転載

【画像】燕三条ラーメンを大胆アレンジ！ 角煮ものった高カロリーどんぶり（2枚）