15、16日に韓国と対戦

15、16日に行われる野球の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本VS韓国」に向け、侍ジャパンは宮崎県で秋季キャンプを行っている。公式SNSでは調整の様子が公開されているが、思わぬ人物が激励メッセージを送っていた。

侍ジャパン公式インスタグラムは7日、阪神・坂本誠志郎、日本ハムの北山亘基、ソフトバンク野村勇らの写真とともに、「ピッチコムの使用についてのレクチャーに時間が割かれ、村田善則バッテリーコーチが課題などを語りました」と投稿。調整内容を発信していたが、ここに意外な人物がコメント。今年阪神でプレーしたデュプランティエだった。

坂本をメイン写真にしていた投稿に「Ganbatte 12」と激励メッセージ。12は坂本の背番号を示しているようだった。デュプランティエは今シーズン、坂本とのコンビで15試合に登板。6勝3敗、防御率1.39でリーグ優勝に貢献。試合後には坂本の頭を撫でたり、抱き合ったりするシーンがよく見られていた。

ネット上の阪神ファンの間では「さすが誠志郎ママの強火担当オタク」「日本から離れても坂本大好きすぎてわろとる」「朝からすげえの見れたわ」などの声が寄せられた。

また、デュプランティエは今シーズン単年契約と発表されていたため、来年以降の去就は不明。そのため「絶対残留して」「メジャーに誠志郎はおらへんで」「残留宣言でいいですよね？」など残留希望の声も殺到していた。



（THE ANSWER編集部）