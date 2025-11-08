タレントの辻希美が８日、都内で、著書「杉浦家、７人生活スタートです。」（講談社）の発売記念会見を行った。８月に第５子となる次女・次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産し、５児の母として育児に仕事に奮闘する日々を描いた１冊。この日が夢空ちゃん出産後、初の公の場となった。

辻は現在の体調について「思ったより一瞬やばいなって時はあったけど、今はだいぶ回復して元気です」と笑顔で報告。「出産して初めての場だけど、久しぶりでちょっと緊張してるのでお手柔らかにお願いします」と報道陣にあいさつした。

著書には、母への思いを語った子供達のインタビューも収録されている。「何回読んでも泣けるので、これを今、開いて読んでも泣けるくらい、思春期の子からのメッセージはすごいグっとくるものがある」と説明。

また第１子長女でインフルエンサーの希空（のあ、１７歳）との対談も行っており、辻は、希空の育児について「後悔している」ことがあると吐露。「一人目の育児でいっぱいいっぱいで、かわいい洋服を着せる余裕も正直なかった」としたが「ママに感謝してるってことをすごい言ってくれて、後悔してたって思ってたけど、希空はそう思ってなかったって言うので自分の気持ちが楽になった」と振り返った。

そしてこの日は希空が書いた手紙をサプライズで渡される場面があり「ええ！？これはやばい！」と驚いた。司会が代読する形で読まれると思わず涙。「家族のことを何よりも大切に思ってくれてるところが大好きです」などと愛あるメッセージが送られ、辻は「どうしたらいいんですか、これ知ってたら、私つけまつげなんです、まつげとれちゃう、やばい」と涙を拭いながら反応。「さっき言ったように希空には我慢させちゃったことがたくさんあって今もそうだと思う」としながら「今まで自分の中で後悔したこととかが今のこういう希空の言葉で全部吹き飛ばしてくれた」とし、「今子育てができてるのは、パパのおかげでもあるけど、希空がいてくれるからだと本当に思える。まさかまさかです」と感銘を受けていた。