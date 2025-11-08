市原隼人主演×平川雄一朗監督、『ROOKIES』コンビが大分の魅力を短編映画で発信
大分県大分市の自然や人々の温かさを描いた短編映画『デイズ〜かけがえのない日々〜』が、別府ブルーバード劇場（大分県別府市）および池袋シネマ・ロサ（東京都豊島区）にて期間限定劇場公開されることが決定した（配給：S・D・P）。
【動画】『デイズ〜かけがえのない日々〜』予告編
物語は、都会で働く主人公・天野幸一が久しぶりに故郷・大分に帰省したことから始まる。ふるさとの豊かな自然や歴史ある風景に触れ、主人公の心に眠っていた記憶が徐々に呼び起こされていく。人と人との温かい交流を通して、人を思いやることの美しさや自分らしく生きることの尊さ、自分たちが生きている日々こそかけがえのないものだと気づいていく。
本作の監督・脚本を手がけたのは、ドラマ『ROOKIES』『JIN-仁-』などで知られ、大分市魅力発信アンバサダーも務める平川雄一朗。主演は、現在公開中の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』で注目を集める市原隼人。かつて『ROOKIES』でタッグを組んだ平川監督と再タッグとなった本作で、成熟した演技を披露している。
監督と同じ大分市魅力発信アンバサダーの財前直見が共演。そのほかの出演者は、地元でオーディションを実施し、約700人の応募者の中から選んだキャストに監督自ら演技指導を行いながら、作り上げた。
劇中には、大分市の豊かな自然や観光名所、ご当地グルメなどが多数登場。観る者の心にふるさとを思い起こさせる映像美も見どころのひとつとなっている。
劇場公開を記念して、監督・キャストによる舞台あいさつの実施も決定している。
■別府ブルーバード劇場
11月21日より1週間限定上映
舞台あいさつ：11月24日
登壇者：橋本実南、馬越友梨、平川雄一朗監督
■池袋シネマ・ロサ
12月5日より池袋シネマ・ロサにて1週間限定上映
舞台あいさつ：12月5日
登壇者：市原隼人、馬越友梨、平川雄一朗監督
※舞台あいさつの登壇者は予告なく変更となる場合あり。予めご了承ください。上映スケジュールやチケット販売情報など、詳しくは各劇場の公式サイトに掲載。
