『キミとアイドルプリキュア♪』第39話「まわれ！寸田先輩！」、ダンス部部長“寸田”の特訓を手伝おう
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第39話「まわれ！寸田先輩！」が、あす11月9日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ダンシングスターカップ優勝を目指して頑張る寸田先輩 第39話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第39話「まわれ！寸田先輩！」あらすじ
ある日の夕方、学校から帰ろうとしていたこころ（声：高森）は、かつてこころをダンス部にさそった3年の寸田躍が練習しているところに通りかかる。しかし、猛烈なスピンをしたまま飛び上がった寸田は、着地とともに気を失ってしまう。おどろいて駆け寄ったこころを前に目を覚ました寸田は、「どうしてもダンシングスターカップで優勝したい」と語り、再び練習へと戻っていく。
翌日、こころの話を聞いたうた（声：松岡）たちは、ダンシングスターカップの創設者が「寸田周」という人物だと知り、寸田に事情を聞く。寸田は祖父の周が海外を旅してまわっていた頃、言語の壁を越えてダンスで各国の人々と交流した経験談から「ダンスは世界を救う」と教わったという。そんな祖父のためにも、中学卒業前にダンシングスターカップで優勝したいのだという。寸田の思いを知ったこころとうたたちは、寸田の特訓を手伝うことにする。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
