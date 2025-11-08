『仮面ライダーゼッツ』第9話「侵す」、ゼッツとポイズンナイトメアが激突！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第9話「侵す」が、あす11月9日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ノクスが探し求めていた“力”とは？ 第9話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第9話「侵す」あらすじ
シェフの山王（中村育二）が望む悪夢とは何なのか？ 莫（今井）は、現実世界での塩見（前野朋哉）らの言葉からヒントを得ると、夢で山王の3つめの心の扉を発見。中を覗き込むと…！
富士見（三嶋健太）らが首脳会談を止めようと奔走する一方で、莫はゼッツに変身しポイズンナイトメアと激突する。しかし、そこへ再びノクス（古川雄輝）が現れ…！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
