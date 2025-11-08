絆が素敵！『ウィキッド』キャストが「最もセクシーな男性」選出のジョナサン・ベイリーを“顔プリントTシャツ”で祝福
ジョナサン・ベイリーが、米People誌による毎年恒例の「最もセクシーな男性」に選ばれたことを受け、『ウィキッド』のジョン・M・チュウ監督やキャストたちが、彼のセクシーな姿をプリントしたTシャツでお祝いした。
【動画】『ウィキッド』キャスト＆監督が「最もセクシーな男性」選出のジョナサン・ベイリーを祝福
映画『ウィキッド』の公式とアリアナ・グランデ、シンシア・エリヴォがインスタグラムを更新し、共同でビデオメッセージを公開。ジョナサンの写真をプリントしたTシャツ姿のチュウ監督とシンシア、アリアナ、イーサン・スレイター、ボーウェン・ヤン、マリッサ・ボーディ、ジェフ・ゴールドブラムが次々に登場し、「我らがジョナサン・ベイリー、最もセクシーな男性おめでとう」と祝福。
そして「地球上でもっともセクシーなだけではなく、ソーラーシステム上、全ユニバース、いや、全てのマルチユニバースで一番だ」「きみは最高だ。すごく楽しいしクールだ」「私は前から知ってたけどね」「セクシーなだけでなく内面もピュアで美しい心を持っている」と口々に賞賛した。
米People誌が毎年選出するこの賞は今年で40周年を迎え、これまで、ジョン・F・ケネディ・ジュニアやトム・クルーズ、リチャード・ギア、ブラッド・ピット、キアヌ・リーヴス、クリス・エヴァンス、ジョン・クラシンスキーら錚々たるセレブたちが選ばれてきた。
コメント欄には、「最高の男性が選ばれた」「私も同意！」などと、ジョナサンの快挙に同意する声や、「ウィキッドのキャストは、実は本当に才能のあるジョナサン・ベイリーのファンクラブだった」「最もセクシーなキャストだ！！！ 皆さんが見せるお互いへのサポートは最高に素敵」などキャストの絆を讃える声、また「それで、このTシャツは販売予定？」「私もこのTシャツが欲しい！」とTシャツの発売を望む声が数多く寄せられている。
引用：『ウィキッド』公式インスタグラム（＠wickedmovie）
