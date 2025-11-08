フワちゃんが活動再開 女子プロレスに挑戦 YouTubeでトレーニングに励む様子を公開
フワちゃんが7日、自身のSNSおよびYouTubeを通じて活動再開を報告した。女子プロレス団体「スターダム」に入団し、“新たな夢”に挑戦する決意を明かした。
【動画】プロレスのトレーニングに励むフワちゃん
フワちゃんは昨年8月、芸人・やす子への不適切とされる投稿をめぐり批判が殺到。以降、芸能活動を休止していた。
それから約1年3ヵ月。自身のXを更新したフワちゃんは「皆様ご無沙汰しております フワちゃんです！！ 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と謝罪し、「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と報告した。
さらに「フワちゃん、活動再開します！！！」と題したYouTube動画では、トレーニングに励む様子を公開。「昨年は私の発言で大変お騒がせし、申し訳ございませんでした。この一年半、希望を捨てずにやってこれたのはプロレスがあったから」とテキストでつづり、「12・29 ゼロからの挑戦を、見に来て欲しいです！」と呼びかけた。
12月29日には東京・両国国技館で「再デビュー戦」を行う予定。フワちゃんは2022年にもプロレスデビューを果たしている。
引用：「フワちゃん」X（＠fuwa876）、フワちゃんTV
