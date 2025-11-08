広東省梅州市でたわわに実ったブンタン。（資料写真、梅州＝新華社配信）

【新華社広州11月8日】中国広東省梅州市で特産のブンタンが成熟期を迎え、農家が収穫作業に追われている。ブンタン農家の李振新（り・しんしん）さんは「今年は豊作で、果樹1本当たり100〜150キロ実っている」と頬を緩める。

市内のブンタン栽培面積は65万ムー（約4万3千ヘクタール）で全国の5分の1を占める。年間生産量は115万トンに上り、中国の地級市で2番目の規模。代表的な品種「沙田柚」の生産量は世界最大を誇る。

広東省梅州市でブンタンを箱に詰める作業員たち。（資料写真、梅州＝新華社配信）

梅州市は、企業と農家との連携や契約農業のモデルを推進し、10万世帯以上のブンタン農家が年平均3万元（1元＝約22円）以上の増収を実現するのを支援してきた。ブンタン栽培は、農村振興を後押しする重要な基幹産業となっている。

市農業農村局の担当者によると、市内のブンタン関連事業体は500社を超え、うち産業発展をけん引するリーディング企業が103社に上る。さらに、ブンタンを使った精油やスキンケア製品、飲料、菓子などの高付加価値製品を手がける加工企業約120社を育成。産業全体の生産額は89億元に達し、良質なブンタンは中国国内だけでなく、欧州やロシア、中東など世界各地に輸出されている。（記者/熊嘉芸）