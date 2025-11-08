韓国国防部が8日、北朝鮮が韓米連合訓練および空母展開と韓米定例安保協議（SCM）に反発したことに深い遺憾を表した。

国防部はこの日、出入り記者団に発信した文字メッセージで、「今日、韓米の年次連合訓練や会議を非難したことに対して深い遺憾を表明する」と明らかにした。また、北朝鮮が7日に東海（トンヘ、日本名・日本海）上に弾道ミサイルを発射したことに対しても強く糾弾した。

国防部は「南北間の緊張を高める北の行為を直ちに中断するべき」とし「韓半島（朝鮮半島）平和構築のための政府の努力を軍事的に後押ししていく」と伝えた。

この日の朝鮮中央通信によると、北朝鮮の努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相は7日、「我々の武力の対敵認識と対応意志はより明確に表現されるはず」と題した談話を出し、韓米を激しく非難した。

努国防相は「我々は朝鮮民主主義人民共和国と最後まで対決的であろうとする米国の敵意を正確に理解し、対応を決して避けない」とし「今後、我々の安全圏に接近する一切の脅威は我々の照準圏内に置かれることになり、必要な形で管理される」と脅迫した。

また「我々はすべてのものに対応する準備ができている」とし「我々は強力な力による安全保障、平和守護の原則で、敵の脅威により一層攻勢的な行動を見せる」と警告した。北朝鮮は談話を発表した7日、東海上に弾道ミサイルを発射したが、談話にこれに関する直接的な言及はなかった。