山里亮太「しなきゃいけないことたくさんあるのに…」 ハマったある“おもちゃ”を紹介、その姿にファンが「学祭」を提案
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48）が6日、自身のXを更新。やらなければいけないことよりも没頭してしまう、ある“おもちゃ”を明かした。
【写真】「レゴ楽しい…」山里亮太が夢中になって作ったブロックおもちゃ
山里は「レゴ楽しい…しなきゃいけないことたくさんあるのに…」とつづり、きれいに組み立てられたブロックおもちゃを披露。キッチンのように見えるパーツや、椅子、オレンジ、マグカップなど細かい部品が丁寧に並べられた様子を公開している。
やるべきことよりも「今を楽しむ」が伝わる写真に、ユーザーからは「凄い集中して真剣にやってる姿が目に浮かびますね」「そして先に滑り止めが付いたピンセットを購入する未来が」「BOSS。東大にレゴ部あるらしいですよ。学祭にいかがでしょう」「夢中になれることはいいこと」などのコメントが集まっていた。
【写真】「レゴ楽しい…」山里亮太が夢中になって作ったブロックおもちゃ
山里は「レゴ楽しい…しなきゃいけないことたくさんあるのに…」とつづり、きれいに組み立てられたブロックおもちゃを披露。キッチンのように見えるパーツや、椅子、オレンジ、マグカップなど細かい部品が丁寧に並べられた様子を公開している。
やるべきことよりも「今を楽しむ」が伝わる写真に、ユーザーからは「凄い集中して真剣にやってる姿が目に浮かびますね」「そして先に滑り止めが付いたピンセットを購入する未来が」「BOSS。東大にレゴ部あるらしいですよ。学祭にいかがでしょう」「夢中になれることはいいこと」などのコメントが集まっていた。