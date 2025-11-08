「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が8日、都内で、トレーディングカード「LUMINOUS」発売記念イベントを行った。

9頭身スタイルが話題。白とブルーのミニドレスで登場した斎藤は、水着のカットをお気に入りに挙げ「ハイレグもしっかりあって、私の9頭身のスタイルを存分に楽しめると思います」と自信を見せた。

2回目のトレーディングカード発売で、自己採点を聞かれると「サードも出したいので99点！」。

今年は6月に芸能事務所ホリプロに移籍するなど大きな変化があった。斎藤は「自分の1回きりの人生、もっとステップアップしたい向上心というところで、移籍させていただきました。すべての人に感謝の気持ちを忘れないで、やっていきたい」と話した。

今年を漢字1文字で振り返ると？ と聞かれ「備」という字を挙げ「女優に向けての実力だったり、まだまだ足りないところを一歩ずつ積み重ねていく時期だなと思うので、大きな花を咲かせるために、今はしっかり自分のできることを着々とやりたい」と話していた。