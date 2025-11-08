愛犬と2日ぶりの再会！飛び跳ねて喜んでくれると思ったのに…？爆笑を誘った予想外の展開は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で1.4万回再生を突破。「照れ隠しだよ♡」「絶対よろこんでる」「シャイボーイｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：２日間はなればなれだった犬のもとへ帰宅→『飛び跳ねて喜ぶかな』と思ったら…予想を裏切る『まさかの対応』】

自由気ままに過ごすまめちゃん

YouTubeチャンネル「まめりき」の投稿主さんご夫婦の愛犬は、ブルドッグの「まめ」ちゃん。チャンネルではお母さんとまめちゃんの微笑ましいやり取りや、ほのぼのとした日常が投稿されています。

今年の酷暑も眠ってごはんを食べてイタズラをして…と、無理せず気ままに過ごしていたというまめちゃん。ある日はお出かけだと思ったら病院でガックリ！なんてこともあったそう。

お母さんと離れ離れの2日間

そんな夏の日を過ごしていたまめちゃんですが、実はお母さんが2日間家を空けるのだとか。毎月恒例とはいえ、お母さんはまめちゃんと離れるのが寂しくて仕方のない様子。

出発当日の朝もいつもと同じように散歩に行き満足そうなまめちゃん。同じように1日が過ぎていくと思っていたようですが、お母さんの異変に気づいたそう。

スンスンと鼻を鳴らし寂しそうなお顔でお母さんを見つめる場面も。お父さんにお世話をお願いし、後ろ髪を引かれる思いで家を出たといいます。

熱烈歓迎かと思ったのに…？

お父さんから家でのまめちゃんの様子が送られてきたそうですが、どことなく寂しそう…。愛犬の切ない姿を見ると胸がギュッとなってしまいます。

いざ2日ぶりの帰宅に胸が躍るお母さんは「飛び跳ねて迎えてくれるかも…」そんな淡い期待も抱いていたそう。ところがまめちゃん、まさかのゴロンと寝そべってのお出迎えだったとか…！

のそのそと歩いてきては『おかえり！』と顔を近づけるまめちゃん。撫でられると目を細めてうっとりしていたのでもちろん嬉しいのでしょう。予想を裏切る塩対応とはなりましたが、そんな素っ気ない愛犬も可愛くてたまらないお母さんなのでした。

この投稿に思わず笑ってしまった人は多いようで「ツンデレさんなのね」「塩対応！でも絶対よろこんでる♡」「拗ねてたのかな！？」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「りきまる」には、思わずクスッと笑ってしまうまめちゃんの日常が投稿されています。ぜひ覗きにいってみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まめりき」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております