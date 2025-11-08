ワンコと飼い主さんが海辺を走っていたら、ハプニングが発生して…？ 衝撃的な光景に、思わず笑ってしまう人が続出。投稿は記事執筆時点で210万回を超えて表示され、7.6万件のいいねが寄せられています。

【写真：海辺を犬と散歩する男性→スピードについていけず…爆笑必至な『衝撃の展開』】

ワンコと海辺を走っていたら…

Xアカウント「IGGY_PUTTO」に投稿されたのは、イタリアングレーハウンドの「プット」くんと飼い主さんが海辺をお散歩していた時に撮影された衝撃的な光景です。飼い主さんはプットくんと並んで走りたくて、必死にダッシュしていたそう。

しかしイタリアングレーハウンドの走る速さは、小型犬の中でトップクラス。飼い主さんはプットくんのスピードについていけなくて、派手に転んでしまったとか！

衝撃的な光景に爆笑

飼い主さんが両足を高く上げて砂浜に倒れている姿は、まるで漫画の一コマか「犬神家の一族」のワンシーンのよう…。芸術的でユニークな転び方に、思わず笑ってしまいます！隣を走っていたプットくんもまさかのハプニングに驚いたようで、「えっ、大丈夫！？」というように飼い主さんの方を見ていたとのこと。

愛犬と海辺を走るのは多くの人が憧れるシチュエーションですが、走りに自信がない方は無理をしないほうがよさそうですね…。

この投稿には「なにをどうやったらこんなに盛大に転べるのですか？？」「漫画でしか見ない位置に足がある！！ｗ」「芸人でもこんなの撮れないのよ笑」「最後までリード離さないの、飼い主の鑑です」「わんこ優しい…！」といったコメントが寄せられています。

ワンコの優しさにほっこり

飼い主さんは上手く受け身をとれたうえに、砂浜がふかふかしていたおかげで無傷だったとのことですが、プットくんは心配してすぐに駆け寄ってきてくれたそう。そして飼い主さんが起き上がる様子を、「本当に大丈夫なの…？」と言わんばかりの不安げなお顔で見守っていたとか。プットくんの優しさに、心がほっこりしますね！

プットくんと飼い主さんの愉快で心温まる日常は、これからもたくさんの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「IGGY_PUTTO」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。