「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」第1話

2012年の放送開始以来、多くのファンに愛され続けている「孤独のグルメ」シリーズ。輸入雑貨商を営む井之頭五郎(松重豊)が気の向くまま店に立ち寄り、ただひたすらに美味い飯を食らう――そのシンプルなフォーマットと、主演・松重豊の寡黙ながらも豊かな表情、絶妙な"心の声"が視聴者の心を掴んで離さない。

2025年1月には、松重自身が監督・脚本も務めた「劇映画 孤独のグルメ」が公開。五郎の"スープ探しの旅"というストーリーを軸に据えた本作は、公開55日目で目標に掲げていた"興収10億円"を突破するというヒットを記録した。

井之頭五郎(松重豊)も随所に登場！「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」 (C)2024久住昌之・谷口ジロー・fusosha／テレビ東京

ちょうど1年前の2024年10月期には、やはり松重本人が構想、企画発案を担当した、シリーズ11作目にあたる「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」が放送された。シリーズ10作に渡って貫いてきた定番のフォーマットは踏襲しつつ、様々な職業の人々がそれぞれの"独りメシ"を楽しむ姿を描いた全12話のオムニバスドラマだ。

そのゲスト陣は、太田光(爆笑問題)、マキタスポーツ、板谷由夏、ユースケ・サンタマリア、玉井詩織(ももいろクローバーZ)、平田満、比嘉愛未、福山翔大、渋川清彦、黒木華、結木滉星、肥後克広(ダチョウ俱楽部)、平祐奈、川原和久(出演エピソード順)というラインナップ。テレビ東京開局60周年連続ドラマに相応しい、豪華な顔ぶれが揃った。

「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」第1話 (C)2024久住昌之・谷口ジロー・fusosha／テレビ東京

第1話のゲスト主人公として登場したのは太田光。昔ながらの町中華の大将という、まさかの"料理人"側で登場し、厨房で鍋をふりつつ来店した五郎を意識する。その独特の風貌や存在感、五郎との掛け合いは必見だ。

他にも、第5話では、サウナの新人熱波師役として玉井詩織が出演。緊張のデビュー戦を終え、空腹になった彼女が"疲れも吹き飛ぶサウナ飯"を求めた先には、なぜか五郎の姿が...。五郎に熱波をかけるレアなシーンも見逃せない。

「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」第5話 (C)2024久住昌之・谷口ジロー・fusosha／テレビ東京

「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」第7話 (C)2024久住昌之・谷口ジロー・fusosha／テレビ東京

第7話には比嘉愛未が客室乗務員役で登場。出雲便のフライトを終え、地元メシを探していると"餃子"の赤ちょうちんを発見し、お店へ。何故か五郎も出雲におり、小さな地元店で繰り広げられる何気なくも「孤独のグルメ」らしいやりとりに引き込まれる。

第9話に出演する黒木華は、レトロな電飾で彩られた"デコトラ"で日本全国を駆け巡る長距離女性ドライバー役。"トラック運転手のオアシス"と呼ばれるドライブインで注文する独りメシとは...？その駐車場には五郎の愛車・MINIもあり、微笑ましい共演が見られるほか、黒木のパンチの効いた方言と豪快な食べっぷりも印象的だ。

「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」第9話 (C)2024久住昌之・谷口ジロー・fusosha／テレビ東京

「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」第9話 (C)2024久住昌之・谷口ジロー・fusosha／テレビ東京

各話ゲストの"美味しそう"な食事シーンはもちろん、五郎さながらに"心の声"を表したナレーションも個性にあふれていて味わい深い。「この作品のファン」と公言する出演者も多く、"ゴローさんとの共演"に対する喜びや作品愛のようなものが全12話のエピソードを通して伝わってくる。

食との向き合い方は十人十色。年齢も性別も職業も違う多様な人々の"至福の食事"を共に味わいたい。

「孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ」第12話 (C)2024久住昌之・谷口ジロー・fusosha／テレビ東京

文＝川倉由起子

放送情報

孤独のグルメ特別編 それぞれの孤独のグルメ

放送日時：2025年11月29日(土)9:00〜

※全12話連続放送

チャンネル：チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ