ナナちゃん『ダイソー』の人気商品でおやつ作り「簡単だから慣れたらすぐ作れそう」

ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が7日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した商品でブランチを楽しんだことや、100円ショップ『ダイソー』の商品でおやつを作ったことを報告した。

この日、古村は「この前コストコで買ってきた金谷ホテルベーカリー監修のパンケーキ」で「遅めのブランチになりました」と報告。「メープルシロップはたっぷりかける派です カナダって感じで美味しかったー」と満足した様子でコメントした。

続けて更新したブログでは「サンドウィッチもお弁当に入れたくてダイソーで食パンで作れるサンドメーカー買ってみました」と報告し「人気だからか売り切れてる店舗もあって2軒目でゲットできました」と人気商品であることを説明。早速いちごジャムとヌテラを使っておやつを作ったといい「食べやすいサイズのサンドウィッチになりました 簡単だから慣れたらすぐ作れそう」とコメントした。

また、長男も「とりあえず2個だけ食べてくれました」と明かし「今度はホットサンドにしてハムとかチーズとか挟んでみよかな」と今後の意欲をつづり、ブログを締めくくった。