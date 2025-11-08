¼ç±é¤Î±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½©¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 1°Ì¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡¢¤Ç¤Ï2°Ì¤Ï¡©
¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ç¤Ï¡¢½©¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤òÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î23¡Á24Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ç±é¤Î±éµ»¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦2025Ç¯½©¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤¹¡£º£´ü¤Î¡Ö·î9¥É¥é¥Þ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï35Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢½é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£·º»ö¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥º¥ó5¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§DICT¡ã¥Ç¥£¥¯¥È¡ä¡Ë¤¬ÉñÂæ¡£Âô¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóÈÈºá¡×¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÆàÈþ¤òÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±éµ»¤¬¾å¼ê¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë´¶¾ð¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÂô¸ýÌ÷»Ò¤Î·º»öÌò¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÆÁÅç¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ¹Ç¯Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¼çÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤ÈÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢Îø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¥â¥Æ¤ËÁ´¥Ù¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿»³´ß°¾Èþ¤òÃ´Åö¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢Äâ¼ç´ØÇò¤Ç¾¼ÏÂÅª¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Ä³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¡ÃË¤ò¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÏÀäÌ¯¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ë¡£²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¡ÃË¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë°¾Èþ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎÌò¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÌÌ¤È¥À¥á¤ÊÌÌ¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÁþ¤á¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤´¶¤¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÆÈÁ¤â¼ã¤¤»þ¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤ºÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
