辻希美、長女・希空の言葉に涙「自分が育児で後悔していることを、こういう言葉で消してくれる」 第5子出産後初公の場
俳優の辻希美（38）が8日、都内で行われた著書『杉浦家、7人生活スタートです。』（講談社）の発売記念会見に出席。長女・希空（17）からのサプライズメッセージに感極まる一幕があった。
【全身ショット】産後3ヶ月！ふんわり衣装に身を包んだ辻希美
本書は、5人目の子どもを迎え、夫の杉浦とともに7人家族となった辻が、母として、妻として、そしてひとりの女性として日々奮闘する姿をリアルに描いた一冊。「家族が好き。子育てが好き。仕事が好き。」という言葉を軸に、にぎやかで愛情にあふれた杉浦家の暮らしを紹介している。
この日、8月に第5子出産後初の公の場となった辻は「久しぶりのこういう場で緊張しているんですが、お手柔らかにお願いします」と少し緊張した様子。発売を迎えて「自分の本をまたいつか出したいと思っていたのですが、5人目を出産してのタイミングで発売できるというのは、家族にとっても私にとっても思い出深い一冊になったかなと思います」と笑顔を見せた。
本書では希空との対談も掲載。過去に撮影された母娘の写真を15年ぶりに再現したそうで、「希空の育児が自分の中で、“こうやってあげれたらいいのにな”と思うことがたくさんあった。希空とできなかったことがこの本でやりたかった」とうれしそうに明かした。
会見の終盤、サプライズで希空から直筆で手紙が寄せられたことを知らされ、辻は「え〜！無理〜！」と驚きの表情。「ままは私にとって一番の相談相手で一番の信頼者です」と書き始められた手紙には、素直な気持ちでつづられた愛あふれる言葉がズラリ。辻は感極まった様子で終始目に涙を浮かべていた。
「希空には我慢させちゃうことがたくさんあって、今は本当にきょうだいみたいな関係性でいられるんですけど」「自分が育児で後悔していることを、こういう言葉で消してくれて、希空がいてくれるから、前向きで楽しく育児できていると思います。夫婦と希空で“3人4脚”で、7人家族楽しく笑顔で楽しく過ごしていきたい」と希空への気持ちを話した。
