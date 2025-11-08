Aぇ！groupの佐野晶哉（23）が、7日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。グループ名について話した。

この日はMCの有田哲平（54）、小峠英二（49）、ヒコロヒー（36）とともに横浜市の野毛町ではしご酒。

有田が「『Aぇ！group』っていう、名前はいいの？」と聞くと、佐野は笑いながら「悪いと思っている人の質問。よくないと思っているから出てくる質問。良いと思ってたらそんな質問、せんでいい」。さらに有田が「『A』にちっちゃい『ぇ』」と言って笑うと、佐野は「めっちゃ覚えやすいでしょ！」。有田が「覚えやすい、だから良いよねって」とフォローするが、佐野は「悪いと思ってるでしょ、絶対。絶対なんか引っかかってますよ」とヒートアップした。

小峠が「（グループ名を）いちばん最初に聞いた時は？」と感想をたずねると、最初に知ったのがメンバーとマネジャーのグループLINEだったと明かし、「グループLINEの名前が急に『Aぇ！group』になったんですよ。LINE、バグったと思って。グループ名って聞いて、最初は終わったと思いました」と当時を振り返った。

有田が「ただの『Agroup』じゃだめなの」と質問。佐野は「関西弁の『ええやん』と『Aぇ！group』やから。いるんですよ、ちっちゃい『ぇ』が」と意味を話した。