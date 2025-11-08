【小楢】はなんて読む？身近な植物の名前です！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「小楢」はなんて読む？ 「小楢」という漢字を見たことはありますか？ 見慣れない人も多いと思いますが、実はとても身近な植物を表す漢字です。 一体、「小楢」はなんと読むのでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「コナラ」でした！ コナラは、ブナ科の落葉高木で5月ごろに花が咲きます。 葉っぱのまわりがギザギザとしているのが特徴です。コナラの実は、みなさんお馴染みの「どんぐり」。 たまに、どんぐりがたくさん落ちている場所を見ることはありませんか？そのようにどんぐりが集まるところには、コナラの木が立っているかもしれません。 どんぐりを見ると、季節の変化をしみじみと感じますよね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部