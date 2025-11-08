【小楢】はなんて読む？身近な植物の名前です！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「小楢」はなんて読む？
「小楢」という漢字を見たことはありますか？
見慣れない人も多いと思いますが、実はとても身近な植物を表す漢字です。
一体、「小楢」はなんと読むのでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「コナラ」でした！
コナラは、ブナ科の落葉高木で5月ごろに花が咲きます。
葉っぱのまわりがギザギザとしているのが特徴です。コナラの実は、みなさんお馴染みの「どんぐり」。
たまに、どんぐりがたくさん落ちている場所を見ることはありませんか？そのようにどんぐりが集まるところには、コナラの木が立っているかもしれません。
どんぐりを見ると、季節の変化をしみじみと感じますよね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
