田中れいな、ショート丈ボトムで美脚スラリ「スタイル抜群」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】元モーニング娘。の田中れいなが11月7日、自身のInstagramを更新。ショート丈コーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】元モー娘。人気メンバー「スタイル抜群」美脚際立つショーパンコーデ
田中は「今のうちにたくさんセットアップ着よーっと でもカイロは必須」「＃れーなこーで」とつづり、ポーズを決めた写真を公開。ショート丈のボトムスに黒いルーズなレッグウォーマーを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「とても似合ってる」「とにかく素敵」「スタイル抜群」「女神かと思った」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆田中れいな、ショート丈ボトムスで美脚スラリ
◆田中れいなの投稿に反響
