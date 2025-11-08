「グラスハート」ヒロイン・宮崎優、美ウエスト全開のカジュアルコーデ「スタイルいい」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】女優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が11月7日、自身のInstagramを更新。美しいウエストがのぞくコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「グラスハート」ヒロイン、ウエスト全開のカジュアルコーデ
宮崎は11月13日放送のテレビ東京系「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）に出演することを報告し「だいすきな音楽の話 楽しんでもらえたら嬉しいです」と投稿。赤いカーディガンにジーンズ、ミニ丈のトップスを合わせ、美しいウエストがのぞくカジュアルなコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイルいい」「可愛すぎる」「何でも似合う」「ウエスト細い」「音楽の話楽しみ」といったコメントが寄せられている。
宮崎は、俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、世界配信中のNetflixシリーズ「グラスハート」のヒロインにオーディションで抜擢。大学生の天才ドラマー・西条朱音役を演じ、注目を集めている。（modelpress編集部）
