◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 鹿島―横浜ＦＣ（８日・メルスタ）

首位の鹿島は１８位の横浜ＦＣをホームに迎える。

リーグ戦は残り３試合となり、２位柏との勝ち点差は１。ホームに名古屋を迎え、鹿島より２時間遅い午後４時キックオフとなる柏にプレッシャーをかける勝利をつかみたいところだ。

先発には日本代表選出のＧＫ早川友基が最後尾に入り、ＤＦラインは小池龍太を右サイドバックに回し、左にはセットプレーのキッカーとしても優秀な小川諒也を起用。ボランチは三竿健斗と知念慶のコンビとなった。

前線４枚にも変化を加えてきた。鈴木優磨とレオセアラに加え、松村優太と田川亨介の２人を抜擢。相手の戦い方に応じて鈴木か田川がサイドに流れ、攻撃を展開していくことになりそうだ。

１０月の３試合は全てドローとなり、得点はわずかに１。攻撃面の爆発力を取り戻すことができるかが、勝利へのカギとなる。残留への道は事実上、勝利一択の横浜ＦＣの心理を逆手にとりたい。

メンバーは以下の通り。

【先発】▼ＧＫ早川友基、▼ＤＦ小池龍太、植田直通、キムテヒョン、小川諒也、▼ＭＦ三竿健斗、知念慶、松村優太、▼ＦＷ鈴木優磨、田川亨介、レオセアラ

【控え】ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ千田海人、濃野公人、津久井佳祐、ＭＦエウベル、舩橋佑、荒木遼太郎、ＦＷチャヴリッチ、徳田誉