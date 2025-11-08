イタリア名門ブランドが手掛ける特別モデル

マセラティとアルファ・ロメオは、新しい共同プログラム「ボッテガ・フオリセリエ（Bottegafuoriserie）」の一環として、限定生産のフラッグシップモデルを開発する。

【画像】美しさとパフォーマンスを極めたスーパーカー【アルファ・ロメオ33ストラダーレとマセラティMCエクストレーマを詳しく見る】 全30枚

ベントレーのマリナーやランボルギーニのアド・ペルソナムと同様に、この新部門は購入時のカスタマイズの自由度を大幅に高め、「自分だけの特別なモデル」を実現するために設立された。



アルファ・ロメオ33ストラダーレ

両ブランドによれば、ボッテガ・フオリセリエは「限界を押し広げるハイエモーショナルな車両のゆりかご」となり、33ストラダーレやMCエクストレーマのような最上位モデルを手掛けていくという。

新モデルの詳細はまだほとんど明かされていないが、両ブランドのCEOであるサント・フィチリ氏は以前、AUTOCARに対し、現行グラントゥーリズモをベースに、マニュアル・トランスミッションとV6エンジンを搭載する新型の限定生産車を開発中だと語っていた。

さらに、このモデルからアルファ・ロメオの新モデルも開発するという。これはアルファ・ロメオの33ストラダーレがマセラティMC20をベースにしているのと同様の流れだ。したがって、このモデルがボッテガ・フオリセリエによって開発される可能性は極めて高い。

このプログラムにはモータースポーツ部門のマセラティ・コルセも参画し、新しいパワートレイン、エアロダイナミクス、シャシーの開発を担う。

カスタマイズの具体的な範囲は明らかにされていないが、両ブランドにとって新たな収益源となることが期待される。参考までに、ベントレーでは販売台数の約70％がマリナー部門による何らかのカスタマイズを受けている。

フィチリ氏は11月4日の発表の中で、「ボッテガ・フオリセリエはアルファ・ロメオとマセラティの新たな時代の象徴」であり、「両ブランドの未来を定義する変革における最初のマイルストーン」だと述べた。