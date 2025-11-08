51歳・田村淳、「シール帳」デビューを報告 娘たちと楽しむ姿に反響「いいパパさん」「かわいい……！この優しい世界」「素敵すぎる!!!」
お笑い芸人の田村淳（51）が6日、自身のインスタグラムを更新。娘たちの影響で“シール帳”デビューを果たしたことを明かし、写真を披露した。
【写真】「いいパパさん」「素敵すぎる!!!」シール帳デビューした田村淳 ※娘たちと楽しむ様子は2枚目以降
「シール帳」とは、気に入ったシールを収集し、台紙に貼り付けて保管するためのノートやファイルのこと。コレクションを楽しめるだけでなく、友人との交換によるコミュニケーションツールの役割も担い、近年子どもたちの間を中心にリバイバルブームとなっている。
淳は「はじめてのシール帳で戸惑ってだけど、全て優しく手ほどきを受けて無事にシール帳デビュー」とうれしそうにつづり、シール帳や“ぷっくり”としたシルエットが特徴の「ボンボンドロップ」シールを娘たちと交換しようとする様子などを写真で紹介した。
ファンからは「いいパパさんですね」「かわいい……！この優しい世界」「素敵すぎる!!!」「このお年頃のママたちは一緒にハマってシール帳作る人多いんですが、パパさんがシール帳持っているのは初めて見たので微笑ましく思いました」「優しいパパさんの元に生まれてこれて、娘さんたちは幸せですね」など、心温まるコメントが続々と寄せられている。
淳は2013年9月に10歳年下の一般女性と結婚。16年10月に第1子長女（9）、20年6月に第2子次女（5）が誕生した。
