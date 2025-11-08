お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）とせいや（33）が7日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。芸能活動休止中のタレント、フワちゃん（年齢非公表）のプロレスでの活動復帰宣言を受け、お笑いタレントやす子（27）の心中を察した。

フワちゃんは昨年8月、SNSでやす子への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表していた。

せいやが「全然分からんけど、やす子もちょっとホッとしてるんちゃう？」と投げかけると、粗品は「どうやろな。あそこは結構、意地悪いからな、あいつ」と返答。せいやがすかさず「ええええ？」と驚きの声を上げた。

粗品は「あいつは胸くそ悪く思ってるんちゃう？」とやす子の心中を察した。せいやから「後輩腐してへん？」と指摘されるも「腐してない。全然腐してない」と宣言。粗品は続けて「あいつは、普通に意地が悪いやろ。俺、（さんまのお笑い）向上委員会の時に割り込まれてるから、やす子に。今からやるって時に。めちゃくちゃ邪魔されたからな、やす子に」と主張した。

せいやから当該シーンを「覚えてない」と言われると、粗品は「俺が野田ちゃんと対峙（たいじ）して、さぁ落とすぞっていう時にやす子が『ちょっとこの人！』って入ってきたんや」と説明。せいやが「生放送？」って聞くと、粗品は「そうやで」と返答した。

せいやはその後、当該シーンを思い出した上で「あったなあ。でもあれで助けられてたよな？」とやす子をフォローすると、粗品は「どこがやねん！ どこが助かってんねん！」と声を張り上げた。

フワちゃんは7日、自身のインスタグラムを通じて「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！ 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と書き出した上でリングの上で土下座をする姿を公開。「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」と明かした。

「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表。「12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！」と明かし、「成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と伝えた。

22年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を行っていた。