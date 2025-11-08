漫画『幼稚園WARS』の作者・千葉侑生が、自身のX（旧Twitter）にて作品のあるシーンが海外で話題になっていることに言及した。

投稿されたのは、登場人物・ダグがリタへ「I LOVE YOU, RITA.」と告げる告白シーン。夜空に大きなハート形の花火が上がり、倒れた男たちが地面に“LOVE”の文字とハート型を描き出すという、作中でも屈指のインパクトを持つ場面だ。

今回話題になったのは、海外読者が同シーンを紹介したポスト。既に190万回以上の表示を記録し、X上には海外読者からの賞賛の声が並んでいる。千葉はこれを引用し、「海外でバズってるみたい！海外の方も是非読んでくださいー！(^^)」とコメントしている。

https://twitter.com/chibayou09421/status/1985696433299996956

『幼稚園WARS』は、要人の子どもが通う幼稚園を舞台に、元犯罪者の「特殊教諭」たちが園児を守る物語。激しいアクションとコメディ、そこに繊細な人間関係が重なる独自の作風が特徴だ。派手な戦闘でも、感傷でもなく、「真剣にふざける」。その一点が、国境を越えて共感を呼んだ理由なのかもしれない。今まさに読まれるべき作品として、注目が集まっている。